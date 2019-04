Savona. Il Savona Rugby torna in campo domenica 7 aprile alla Fontanassa, alle ore 15,30, per affrontare il Cus Genova Cadetta nell’ultimo incontro casalingo della stagione.

Come sempre il match fra le due squadre sarà di cartello, con tanto agonismo, gioco e determinazione. Il tracciato di quest’anno vede nel girone preliminare un pareggio a Savona (10 a 10) ed una vittoria di misura per i padroni di casa a Genova (16-13); nell’andata del girone Promozione la vittoria in trasferta del Savona per 25 a 20, al termine di un incontro estremamente spettacolare.

Il Cus Genova Cadetta in questa seconda parte del torneo ha vinto o perso sempre con poco divario nel punteggio; la squadra indubbiamente c’è ma ha perso l’impulso che l’ha portata ad essere vincitrice assoluta nella prima fase. Finora ha battuto solamente il Cus Pavia ed il San Mauro ma, come sempre, non ci si deve lasciare ingannare dai numeri, ogni giornata fa stori a sé.

L’incontro fra squadre liguri aggiunge una ulteriore fettina di agonismo e peperoncino; al Carlini fu battaglia, bel gioco e correttezza, per un match che alla fine è stato apprezzato da tutti.

A Savona la settimana è servita ad analizzare e digerire la sconfitta con il Rivoli; la squadra alterna partire da serie superiore con prestazioni modeste e questo è un problema di testa più che di campo. Nella partita sul campo dei torinesi hanno avuto parte importante le assenze ma, ad onor del vero, erano concentrate in mischia, reparto che ha fornito una delle sue migliori prestazioni. Il tecnico Costantino ha lavorato molto sulla squadra, cercando di far riemergere lo spirito e la concentrazione tenute contro l’Ivrea.

Per l’ultimo incontro fra le mura amiche ci si attende sicuramente spettacolo, con determinazione e concentrazione potrà arrivare anche una vittoria.