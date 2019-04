Albissola Marina. Sono solamente quattro i calciatori del girone A di Serie C che non potranno scendere in campo oggi.

Si tratta di Riccardo Pandolfi (Arzachena), Alessandro Provenzano (Lucchese), Umberto Eusepi (Novara), Davide Petermann (Pistoiese), che sono stati fermati per una giornata.

La classifica marcatori dopo 35 giornate:

19 reti: Tavano (Carrarese)

14 reti: Gliozzi (Robur Siena)

13 reti: Mota Carvalho (Virtus Entella), Martignago (Albissola), Caccavallo (Carrarese)

12 reti: Le Noci (Pro Patria)

11 reti: Brunori Sandri (Arezzo), Morra (Pro Vercelli), Cacia (Novara)

10 reti: Ragatzu (Olbia), Luperini (Pistoiese), Pesenti (Piacenza/Pisa)

9 reti: Ferrari (Piacenza), Cutolo (Arezzo), Gucci (Pro Patria)

8 reti: Maccarone (Carrarese), Moscardelli (Pisa), Bortolussi (Lucchese), Bunino (Juventus U23), Ceter (Olbia), De Luca (Alessandria), Guberti (Robur Siena), Rolando (Gozzano/Arezzo), Eusepi (Novara)

7 reti: Marconi (Pisa), Caturano (Virtus Entella), Sorrentino (Lucchese), Tommasini (Pontedera), Sanna (Arzachena), Piscopo (Carrarese), Ogunseye (Olbia)

6 reti: Santini (Alessandria), Berra (Pro Vercelli), Mastroianni (Pro Patria), Cecconi (Arzachena), Mancosu (Virtus Entella), Aramu (Robur Siena), Pinzauti (Pontedera), Buglio (Arezzo), Cais (Albissola), Mavididi (Juventus U23), De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza)

5 reti: Fanucchi (Pistoiese), Eramo (Virtus Entella), Mannini (Pontedera), Masucci (Pisa), Pereira (Juventus U23), Romero, Corradi (Piacenza)

4 reti: Mokulu (Juventus U23), Schiavi (Novara), Foglia (Arezzo), Lombardo (Lucchese), Biasci (Carrarese), Kanis (Cuneo), Caponi (Pontedera), Nizzetto (Virtus Entella), Cianci (Robur Siena), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo, Messias, Libertazzi (Gozzano), Rovini (Pistoiese)

3 reti: Ardizzone (Virtus Entella), Kastanos (Juventus U23), Fabbro, Russo (Robur Siena), Said, Gissi, Bobb, Defendi (Cuneo), Zanini, Provenzano (Lucchese), Gerbi (Pro Vercelli), Della Latta, Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Serrotti, Persano (Arezzo), De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Bianchi (Novara), Forte, Momentè, El Kaouakibi (Pistoiese)

2 reti: Lisi (Pisa), Ruzzittu (Arzachena), Calcagni, Borri (Pontedera), Damonte, Cisco (Albissola), Sala (Arezzo), Iocolano, Icardi, Diaw (Virtus Entella), Germano, Gladestony, L.D. Gatto, M. Gatto, Mammarella, Comi (Pro Vercelli), Rolfini, Gigli (Gozzano), D’Ambrosio, Gerli (Robur Siena), Zaro, Santana, Colombo (Pro Patria), Borello (Cuneo), Coralli, Valente, Ricci, Varone, Rosaia (Carrarese), Toure, Muratore, Zanimacchia (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Petermann (Pistoiese), Bertoncini, Terrani, Porcari, Troiani, Di Molfetta (Piacenza), De Vito, Isufaj (Lucchese), Bellazzini, Sartore Perez, Chiarello (Alessandria), Peralta (Olbia)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia, Nossa, Moretti (Albissola), Basit, Burzigotti (Arezzo), Zappa, Beruatto, Di Pardo, Del Prete (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Casini, Nuvoli (Arzachena), Gemignani, Gjura, Tentoni, Akammadu, Sbampato (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli, Carletti (Gozzano), Vitiello, Cellini, Piu (Pistoiese), Battistini, Disabato, Mora, Boffelli (Pro Patria), Pellizzer, Chiosa, Belli, Paolucci (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu, Nicco, Pergreffi, Bertoncini (Piacenza), Paolini, Emmausso, Castellana, Caso, Tafa, Bertoldi (Cuneo), Strechie, Gabbia, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Serena, Vettori, Benedetti (Pontedera), Comi, Mal, Tedeschi, Dentello Azzi, Vassallo, Crescenzi (Pro Vercelli), Cattaneo, Stoppa, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli, Visconti, Tartaglia, Mallamo (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi, Biancu, Maffei, Pisano (Olbia), Vassallo, Arrigoni, Cesarini (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Brignani, Marconi, Minesso, Buschiazzo, Birindelli, Izzillo (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera), Corsinelli (pro Albissola), M. Rossi, Rigione (pro Cuneo), Masciangelo (pro Robur Siena), Milesi, Alcibiade (pro Pisa), Mammarella (pro Novara), Burzigotti (pro Piacenza)