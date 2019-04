Chiavari. Il posticipo serale della 34esima giornata del campionato di Serie C girone A propone il derby ligure, testa-coda, fra la Virtus Entella e l’Albissola.

L’Albissola occupa attualmente la penultima posizione con 23 punti, a + 1 sulla Lucchese e a – 1 dal Cuneo (squadre penalizzate rispettivamente di 18 e 21 punti) ed è reduce dalla sconfitta contro il Pisa (0-1). L’Entella è invece al comando della classifica, con 63 punti, a +1 sul Piacenza secondo (gli emiliani nel pomeriggio hanno battuto 0 a 1 l’Arzachena) e ha ritrovato la vittoria a Novara (1-2) dopo quattro pareggi consecutivi. Fischio d’inizio al Comunale, ore 20.30.

Tabellino:

Virtus Entella-Albissola 2-0 (33′ Caturano, 37′ Icardi)

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Icardi, Paolucci, Eramo; Mancosu, Mota Carvalho, Caturano

A disp.: Massolo, Cleur, Urso, De Luca, Ardizzone, Petrovic, Baroni, Iacolano, Vianni, Migliorelli, De Rigo, De Santis. All. Boscaglia

Albissola (4-3-1-2): Albertoni; Oliana, Nossa, Rossini, Oprut; Oukhadda, Moretti, Damonte; Balestrero; Cisco, Martignago

A disp.: Piccardo, Bambino, Mahrous, Gulli Raja, Bezzicchieri, Sibilia, Calcagno, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Silenzi. All. Lavezzini

Arbitro: Annaloro (Collegno). Assistenti: Younes (Torino) e Perrelli (Isernia)

Note: Serata tersa, fondo sintetico in ottime condizioni. Ammoniti: Crialese (E), Oliana, Damonte (A). Spettatori 3000 circa.

Entella in maglia biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Paroni in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese. Centrocampo a tre: Icardi centro mediano, Eramo e Paolucci le mezzeali. Ala destra M. Carvalho, ala sinistra Mancosu a supporto della punta Caturano.

Albissola in completo blu scuro. Alberoni fra i pali. Difesa (senza lo squalificato Russo), da destra verso sinistra: Oliana, Nossa, Rossini, Oprut. Centrocampo in linea Oukhadda, Moretti, Damonte. Quindi Balestrero in appoggio a Cisco (seconda punta) e Martignago.

Cronaca diretta:

4′ Belli da distanza ravvicinata, Rossini mura. Oliana completa il disimpegno.

9′ Giallo a Oliana.

12′ Oukhadda dalla distanza Conclusione deviata da Pellizzer. Paroni preso controtempo, fuori di poco.

17′ Occasione Albissola. Ripartenza per vie centrali. Balestrero, Paroni respinge. Sulla ribattuta si fionda Martignago, il portiere chiavarese d’istinto nega il vantaggio.

23′ Ammonito Damonte.

27′ Eramo dai venticinque metri, Alberoni blocca.

33′ Gol Entella! Belli, cross dalla destra. Caturano svetta in torsione nel cuore dell’area, anticipando Rossini. 1-0.

37′ Gol Entella! Azione profusa palla a terra. Icardi riceve e indirizza il pallone all’angolino, nulla da fare per Albertoni. 2-0.

41′ Occasione Entella. M. Carvalho inventa. Serve in profondità Caturano, a tu per tu col portiere. Albertoni salva coi piedi.

44′ Mancosu, destro volante a botta sicura. Albertoni nuovamente provvidenziale.

45′ Fine primo tempo: Virtus Entella-Albissola 2-0.

46′ Inizio secondo tempo.

52′ Balestrero, destro murato. Tenta quindi Cisco, sul fondo.

58′ Giallo a Crialese.

63′ Icardi da fuori area, alto.