Chiavari Serie C, girone A. 37esima e penultima giornata. L’Albissola riceve la Lucchese.

Dopo il prezioso pareggio di Cuneo (1-1) l’Albissola è terz’ultima con 27 punti, a +4 sui piemontesi biancorossi (penalizzati di 23 punti), impegnati in casa della Carrarese. I ceramisti vincendo oggi avrebbero frattanto la certezza aritmetica della salvezza diretta. Dall’altra parte i toscani, nello scorso turno sconfitti in extremis dal Piacenza neo capolista (1-2), si trovano infondo alla graduatoria, con 16 punti (penalizzati di 25) e al momento, visti le 7 lunghezze di differenza col Cuneo penultimo, rischierebbero di non affrontare lo spareggio play-out (8 punti il distacco massimo). Fischio d’inizio al Comunale di Chiavari, ore 16.30.

Tabellino:

Albissola-Lucchese 1-1 (64′ Martignago – 6′ Provenzano)

Albissola (3-5-2): Albertoni; Oliana (55′ Russo), Rossini, Raja; Mahrous, Sibilia, Nossa, Moretti, Oukhadda; Martignago (79′ Cisco), Cais (50′ Damonte)

A disp.: Piccardo, Bambino, Gargiulo, Oprut, Calcagno, Russo, Gulli, Damonte, Balestrero, Cisco, Silenzi, Perasso, Biancato. All. Lavezzini

Lucchese (3-5-2): Falcone; Gabbia, De Vito, Martinelli; Lombardo, Bernardini, Mauri, De Feo (70′ Sorrentino), Bortolussi; Provenzano, Favale (70′ Santovito)

A disp.: Aiolfi, Bacci, Rossi, Zocco, Sorrentino, Santovito, Di Nardo, Palmese, Strechie, Fazzi, Muratore, Cipriano. All. Langella

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Lenarduzzi (Merano) e Sartori (Padova)

Note: Giornata soleggiata, fondo sintetico bagnato prima dell’incontro. Ammoniti: Rossini (A).

Albissola in completo bianco, con striscione bardato celeste. Modulo 3-5-2. Albertoni fra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Oliana, Rossini, Raja. Centrocampo a tre: Sibilia vertice basso, Nossa e Moretti le mezzeali. Mahrous esterno destro, Nossa esterno sinistro. Davanti la coppia Martignago (recuperato)- Cais.

Lucchese in completo nero. Schieramento speculare. Falcone in porta. Difesa, da destra sinistra: Gabbia, De Vito, Martinelli. A centrocampo, sempre nell’ordine: Lombardo, Bernardini, Mauri, De Feo, Bortolussi. In attacco Provenzano a supporto di Favale.

Cronaca diretta:

6′ Gol Lucchese! Lombardo, cross dalla destra, parabola arcuata. Provenzano salta indisturbato all’altezza dell’area piccola. Nulla da fare per Albertoni. 0-1.

13′ Mischia nell’area ospite. Gabbia spazza via.

19′ Raja dalla distanza, fuori bersaglio.

25′ Occasione Albissola. Moretti, punizione dalla trequarti. Oliana ribatte sottomisura, non trovando la porta per poco.

32′ Martignago, destro a incrociare. Falcone respinge di piede.

43′ De Feo, staffilata rasoterra. Albertoni blocca in due tempi.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Albissola-Lucchese 0-1.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Sbagliato disimpegno della difesa ligure. Provenzano dai venti metri, Nossa smorza.

50′ Cambio Albissola. Esce Cais, entra Damonte.

53′ Schema su punizione. Raja manda alto.

55′ Seconda sostituzione dei biancoazzurri. Fuori Oliana, al suo posto Russo.

59′ Occasione Albissola. Damonte imbecca Martignago. Tiro in diagonale, Falcone salva.

61′ Provenzano, sinistro dal limite. Albertoni alza sopra la traversa.

63′ Martignago al volo, fuori di poco.

64′ Gol Albissola! Russo, discesa sulla destra. Palla in mezzo per accorrente Martignago. L’attaccante ceramista non sbaglia, segnando la sua 15esima rete in campionato. 1-1.

66′ Occasione Albissola. È nuovamente Martignago a insidiare la porta toscana. Falcone si supera deviando in corner.

70′ Doppio cambio Lucchese. Escono De Feo e Favale, entrano rispettivamente Sorrentino e Santovito.

74′ Giallo a Rossini.

79′ Cambio dei liguri. Esce Martignago (fra gli applausi del pubblico), entra Cisco.