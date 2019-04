Serie B: Vini Capetta Don Dagnino, successo convincente

Andora. Secondo punto per la Vini Capetta Don Dagnino che nello sferisterio di casa si impone sulla Virtus Langhe.

Capitan Grasso molto incisivo in battuta, profondo in modo da tagliare fuori dal gioco Burdizzo al ricaccio. Equilibrio solo in avvio, poi la quadretta di Andora sale dal 2-1 all’8-1, prima dell’8-2 alla pausa. Un gioco per parte in avvio di ripresa, prima dell’11-3 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe 11-3

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Virtus Langhe: Francesco Isaia, Nicholas Burdizzo, Gabriele Chiarla, Matteo Biestro. Dt Mauro Raviola.

Arbitro: Marco Piana.

La 3ª giornata:

Morando Neivese-Srt Progetti Ceva 11-7

Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe 11-3

domenica 28 aprile ore 15 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese

domenica 28 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Benese-Taggese

domenica 28 aprile ore 15 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Serramenti Bono Centro Incontri

ha riposato: Osella Surrauto Monticellese

Classifica: Speb, Taggese, Osella Surrauto Monticellese, Morando Neivese, Vini Capetta Don Dagnino 2, Serramenti Bono Centro Incontri 1, Acqua S.Bernardo San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Virtus Langhe, Benese, Srt Progetti Ceva 0.

Il programma del 4° turno:

giovedì 2 maggio ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Osella Surrauto Monticellese

venerdì 3 maggio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Morando Neivese

sabato 4 maggio ore 15 a Taggia: Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio

sabato 4 maggio ore 15 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Benese

domenica 5 maggio ore 15 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino

riposa: Speb