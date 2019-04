Serie B: successo esterno della Vini Capetta Don Dagnino

Andora. Due successi esterni negli anticipi della seconda giornata di Serie B. La Speb concede il bis, vincendo a Dogliani: Daziano e compagni partono forte con un parziale di quattro giochi a zero, la Virtus Langhe riordina le idee, cresce nel gioco al ricaccio e riesce ad accorciare le distanze, andando alla pausa sotto di due giochi. Nel primo gioco della ripresa il capitano di casa dopo un allungo su un pallone accusa crampi ed è costretto ad uscire. In battuta torna per un gioco Burdizzo, ma Isaia recupera e rientra. La Speb gioca con grande determinazione, sale a 10 prima di chiudere 6-11.

La Vini Capetta Don Dagnino passa a Ceva. Primo tempo veloce: dieci giochi in appena un’ora. Le squadre restano incollate, i cebani trovano un break di due giochi nel finale di tempo (5-3) che riescono a mantenere sino al termine della prima frazione. Nella ripresa Grasso e compagni ribaltano la situazione con quattro giochi consecutivi. La Srt Progetti Ceva non ci sta e aggancia gli avversari, 8-8, la Vini Capetta Don Dagnino piazza un altro break, 8-10, quello decisivo, prima del 9-11 finale.

Il tabellino:

Srt Progetti Ceva-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Srt Progetti Ceva: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Alessandro Bo, Enrico Monchiero. Dt Giorgio Poggio.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Giulia Viada.

La 2ª giornata:

Virtus Langhe-Speb 6-11

domenica 21 aprile ore 15.30 a Taggia: Taggese-Morando Neivese

lunedì 22 aprile ore 15 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio

giovedì 25 aprile ore 15 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Benese

ha riposato: Bcc Pianfei Pro Paschese

La classifica: Speb 2, Taggese, Morando Neivese, Osella Surrauto Monticellese, Vini Capetta Don Dagnino 1, Acqua S.Bernardo San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Virtus Langhe, Benese, Serramenti Bono Centro Incontri, Srt Progetti Ceva 0.

I risultati della 3ª giornata:

giovedì 25 aprile ore 15 a Neive: Morando Neivese-Srt Progetti Ceva

sabato 27 aprile ore 15 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe

domenica 28 aprile ore 15 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Bcc Pianfei Pro Paschese

domenica 28 aprile ore 15 a Bene Vagienna: Benese-Taggese

domenica 28 aprile ore 15 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Serramenti Bono Centro Incontri

riposa: Osella Surrauto Monticellese