Serie B: la Vini Capetta Don Dagnino cede alla Taggese

Andora. Comincia bene il campionato di Serie B per Osella Surrauto Monticellese, Morando Neivese, Speb e Taggese.

La squadra di Marco Battaglino espugna lo sferisterio di Bene Vagienna, superando 7-11 la Benese di Paolo Sanino, mentre la quadretta di Fabio Gatti batte 11-3 la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone.

Vittoria 11-3, a San Rocco di Bernezzo, per Andrea Daziano e compagni con la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, mentre la formazione di Daniel Giordano si aggiudica 3-11 il derby ligure di Andora con la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso.

Equilibrio solo nella prima parte, poi Giordano e compagni hanno imposto il loro gioco. C’è il sole in Liguria, con qualche raffica di vento contro la battuta: un gioco per parte in avvio, poi sul 2-2, gli ospiti allungano a 6. Giordano trova il muro, Molli fa gioco al ricaccio, troppi errori invece per la formazione di casa. Nel nono gioco la Vini Capetta Don Dagnino ha l’occasione per accorciare le distanze, ma non chiude sul 40-30 e la Taggese sale a sette ai vantaggi, per andare alla pausa sul 2-8. Primo gioco della ripresa per Grasso e compagni, poi i giallorossi ripartono per il 3-11 finale dopo due ore esatte di gioco.

Rinviato per campo impraticabile il match di Madonna del Pasco tra la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto e la Virtus Langhe di Francesco Isaia. Turno di riposo per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Taggese 3-11

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione (Lorenzo Stalla). Dt Giulio Ghigliazza.

Taggese: Daniel Giordano, Luca Molli, Roberto Novaro, Gianluca Bonavia. Dt Piero Pellegrini.

Arbitro: Ezio Salvetto.

I risultati della 1ª giornata:

Benese-Osella Surrauto Monticellese 7-11

Morando Neivese-Serramenti Bono Centro Incontri 11-3

Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe (rinviata per campo impraticabile)

Speb-Srt Progetti Ceva 11-3

Vini Capetta Don Dagnino-Taggese 3-11

ha riposato: Acqua S.Bernardo San Biagio

La classifica: Taggese, Morando Neivese, Speb, Osella Surrauto Monticellese 1; Acqua S.Bernardo San Biagio, Benese, Virtus Langhe; Benese, Serramenti Bono Centro Incontri, Srt Progetti Ceva, Vini Capetta Don Dagnino 0

Il programma del 2° turno:

sabato 20 aprile ore 15 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 20 aprile ore 15 a Dogliani: Virtus Langhe-Speb

domenica 21 aprile ore 15.30 a Taggia: Taggese-Morando Neivese

lunedì 22 aprile ore 15 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo San Biagio

giovedì 25 aprile ore 15 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Benese

riposa: Bcc Pianfei Pro Paschese