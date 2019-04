Savona. Tutto è pronto per i prossimi tre incontri con i quali si chiuderà la stagione regolare e che vedranno la Carige Rari Nantes Savona lottare per la conquista della permanenza in Serie A1.

Una squadra giovane che all’inizio del campionato veniva vista dai più già sconfitta e retrocessa. Ma i ragazzi biancorossi, sotto la sapiente guida di Alberto Angelini, sono cresciuti molto e con un ottimo girone di ritorno sono risaliti in classifica riaccendendo la speranza di salvarsi senza passare per i playout.

Attualmente la Rari è in undicesima posizione in classifica e le prossime sfide saranno fondamentali per poter rimanere in A1. L’ultimo incontro tenutosi a Sori contro la Pro Recco è terminato con una sconfitta di 18 a 5, ma precedentemente la squadra biancorossa ha saputo tener testa alle rivali e ha conseguito risultati positivi in sei incontri consecutivi (quattro vittorie e due pareggi).

Il primo degli incontri si terrà sabato 27 aprile alle ore 18.00 alla Piscina Zanelli di Savona contro la Pallanuoto Trieste; il secondo l’11 maggio alle ore 15.00 a Roma contro la Lazio e, infine, il terzo ed ultimo incontro del girone di ritorno vedrà la Rari di nuovo a Savona sfidarsi con la Canottieri Napoli il 18 maggio alle ore 15.00.

Proprio in questa occasione la società invita tutti i suoi tifosi a partecipare alle ultime sfide per dare supporto alla squadra biancorossa, impegnata in questo finale di stagione. In questi giorni l’ufficio stampa della società ha iniziato una serie di interviste ai giocatori che vengono pubblicate sul sito ufficiale della Rari Nantes Savona e sui social. Inoltre è stato lanciato l’hashtag #crediAmoc1 per dare forza e sostegno ai giovani biancorossi.