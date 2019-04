Armato e senza patente su uno scooter privo di assicurazione e con targa falsa: 23enne denunciato a Ceriale

Ceriale. Guidava senza patente uno scooter privo di assicurazione obbligatoria e con la targa modificata il bracciante agricolo denunciato a piede libero dalla polizia locale di Ceriale. Si tratta di M.F., classe 1996, residente ad Albenga.

Questa mattina gli agenti erano impegnati in alcuni controlli (sia in uniforme che in borghese) sulla piana di Albenga quando hanno intercettato il 23enne in sella ad uno scooter. Alla vista delle diviste, il giovane ha iniziato a comportarsi in maniera sospetta ed ha imboccato una strada laterale. Gli agenti lo hanno quindi fermato e sottoposto a controllo.

Dagli accertamenti è risultato che il 23enne non era in possesso di patente di guida e che lo scooter sul quale viaggiava (intestato ad un cittadino rumeno) era sprovvisto di copertura assicurativa. Inoltre, sulla targa la lettera J era stata modifica per assomigliare ad una U e quindi evitare i controlli.

A seguito di perquisizione, inoltre, dalle sue tasche è saltato fuori un bastone estensibile di quelli solitamente un uso alle forze di polizia.

Oltre alle sanzioni per le violazioni amministrative, il 23enne è stato denunciato a piede libero per la falsificazione della targa e per violazioni della legge sulle armi. Il bastone e la targa falsificata sono andati incontro a sequestro penale, lo scooter a sequestro amministrativo.