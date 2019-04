Andora. L’Atletico Argentina conclude il suo cammino in campionato con una sconfitta. In trasferta ad Andora i ragazzi di mister Pesante non riescono ad opporsi ai padroni di casa.

La partita si era subito messa sui binari giusti per i rossoneri per un rigore evidente fischiato per fallo ai danni di Siberie al primo minuto. Dagli undici metri Cariello non si lasciava ipnotizzare e siglava il momentaneo vantaggio. In seguito, però, i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Carattini, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore su un ottimo servizio di Proglio e il definitivo vantaggio con Zinghini, abile a sfruttare un contropiede in pieno recupero. Gli armesi ora attenderanno in finale playoff la vincente della semifinale tra Andora e San Filippo Neri.

Il difensore De Mare commenta: “Abbiamo fatto il possibile e abbiamo segnato subito. Poi le notizie da Sanremo ci hanno forse influenzato ed è andata così. Ora ricarichiamo le pile e facciamoci trovare pronti per i playoff. Complimenti alla Carlin’s per il successo. Nota positiva del giorno? L’esordio di nostri giovani”.

Mister Pesante dichiara: “Non sono contento della mia squadra. Abbiamo staccato la spina già da qualche domenica e oggi mi sarei aspettato più aiuto dagli uomini di esperienza della mia squadra. Unica nota positiva è l’esordio di due giovani. Ora bisogna ritrovare compattezza per la finale playoff”.

Il tabellino:

Area Calcio Andora – Atletico Argentina 2-1 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Cariello (Ar) 24′ Carattini (An) 90′ + 2 Zinghini (An)

Area Calcio Andora: 1.Loiacono, 2.Bonsignorio (dal 60° 13.Aramini), 3.Scalmato, 4.Carattini (cap.) (dal 46° 16.Zinghini (A 90°)), 5.Kapplani, 6.Tamborino, 7.Purita (dal 54° 15.Mangone), 8.Ruggiero, 9.Pulaj (dal 75° 18.Bogliolo), 10.Proglio (A 87°), 11.Gervasoni (dal 70° 17.Ghazali) A disposizione: 12.Duberti, 14.Di Salvo, 19.Bianco, 20.Spinelli. All. Ghigliazza.

Atletico Argentina: 1.Amoretti, 2.De Mare, 3.Volpone (dall’82° 18.Meo), 4.Eulogio, 5.Miatto, 6.Quaglia (cap.), 7.Franzone (dal 72° 17.Verrando), 8.Guiderdone (dal 66° 14.Oliveira), 9.Siberie (dal 53° 16.Vecchiotti), 10.Romanelli (dal 63° 15.Izetta (A 90° + 3)), 11.Cariello. A disposizione: 12.Migliano, 13.Mbaye. All. Pesante.

Arbitro: Ghirardini (Imperia).