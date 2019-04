Albenga. La Carlin’s Boys è ad un passo dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria. Nella penultima giornata del girone A, i matuziani si sono imposti per 1 a 0 sul campo della Villanovese. Ai nerazzurri è stata sufficiente la rete di Alessio Campagnani al 34° del primo tempo per portare a casa i 3 punti, piegando i combattivi arancioblù, determinati a salutare il proprio pubblico con una buona prestazione.

L’Atletico Argentina, che nell’ultimo turno farà il tifo per il Borgio Verezzi, resta a 2 punti dalla vetta. Gli armesi hanno sconfitto per 4 a 0 il Taggia “B” con due doppiette, ad opera di Vecchiotti nel primo tempo e di Siberie nel secondo.

Terza posizione matematica per l’Andora, che ha centrato la dodicesima vittoria espugnando con un rotondo 5 a 0 il terreno della Virtus Sanremo. I biancoblù condotti da Fabio Ghigliazza sono andati a segno nella prima frazione con Pulaj e nella ripresa con tripletta di Proglio e rete di Bianco.

Il Riva Ligure, battendo a domicilio il Borgio Verezzi per 1 a 0, lo ha scavalcato in classifica, prendendosi la quinta piazza. L’equilibrio è stato rotto da un calcio di rigore trasformato da Filardo ad una decina di minuti dal termine, che ha condannato i rossoblù all’ottava sconfitta in questo campionato.

Partita pirotecnica al Riva di Albenga, dove la San Filippo Neri ha avuto la meglio sul San Bartolomeo per 6 a 5. Il primo tempo si era chiuso sul 2 a 2. I giallorossi guidati dai tecnici Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino sono andati in gol con Yassin El Maazouzi, autore di tre reti, Immordino, Calcagno e Andreis. Per gli ospiti poker di Roberto Iannolo e gol di Bodiang.

Era fermo per riposo il Legino “B”.