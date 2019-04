Scontro tra auto sulla provinciale del Cadibona, tre feriti all’ospedale

Altare. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina lungo la provinciale del Cadibona.

Secondo quanto riferito, pochi minuti dopo le 11 due auto si sono scontrate poco prima dell’abitato di Cadibona. Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Altare con un’ambulanza, i volontari della croce bianca della croce rossa di Savona con due propri mezzi, Savona Soccorso, i vigili del fuoco di Savona ed i carabinieri.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: gli occupanti della prima auto sono state trasferite una in codice giallo ed una in codice verde al San Paolo; il conducente dell’altra macchina, invece, è stato trasportato al Santa Corona in codice giallo.

L’incidente e le successive operazioni di soccorso hanno causato alcuni rallentamenti al traffico, che è stato deviato su un’unica corsia con senso unico alternato per diversi minuti.