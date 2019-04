Scontro auto-moto sull’Aurelia a Varigotti: un ferito

Finale Ligure. Incidente stradale nel pomeriggio oggi sulla via Aurelia a Varigotti, dove si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 e 45: nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra a seguito dell’impatto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale e l’automedica del 118: stando a quanto appreso il conducente della moto non ha riportato gravi ferite o traumi.

Dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

E soccorsi mobilitati nel pomeriggio anche a Stella San Martino, nell’entroterra savonese, dove in una strada sterrata è avvenuto un ribaltamento di un’auto: l’incidente è avvenuto intorno alle 16:30

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze e personale sanitario: gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo, per loro nessuna grave conseguenza.