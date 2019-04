Savona. Incidente autostradale, intorno alle 16,30 di questo pomeriggio (17 aprile 2019) sull’autostrada A10 tra Savona e Albisola, in direzione Genova.

A rimanere coinvolte nel sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, sono state due auto, un’auto dei carabinieri ed una Ford Kuga, ed una moto, una Harley Davidson. Ad avere la peggio in seguito al maxi tamponamento è stato il centauro.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato e si sono formati una decina di chilometri di coda (ad ora la coda arriva fino al casello di Spotorno), ma al momento una delle due corsie è stata riaperta per permettere ai mezzi fermi di procedere.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Vado, l’automedica del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade, che hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell’accaduto proprio a causa del traffico congestionato.

Dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto, i militi hanno optato per il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.