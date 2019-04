La spada di ENEA BRUZZONE della scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, conquista un bronzo.

Caserta, sono andate in archivio anche le giornate di gare al Golden Tulip di Caserta della Seconda prova nazionale del Gran Prix “Kinder +Sport” di spada maschile e femminile under14.

Nella terza ed ultima gara di giornata, quella riservata ai Maschietti di spada maschile, Riccardo Magni del Circolo Schermistico Forlivese grazie al successo per 5-4 in semifinale contro Enea Bruzzone della Leon Pancaldo, ha poi vinto la finale con lo stesso punteggio contro Nicolò Sonnessa del Circolo della Spada Cervia.

Enea Bruzzone ha combattuto magnificamente e coraggiosamente tutte le dirette, pensando che si era classificato 6° dopo la fase a gironi su 120 atleti partecipanti, il suo cammino durante la gara è stato ottimo pensando che ha saltato la prima diretta e vincendo rispettivamente tutte le dirette per accedere alla semifinale poi persa per una stoccata, ecco il suo percorso , per i 64° ha vinto 10/6, per i 32° ha vinto 10/2, per i 16° ha vinto 10/6,per gli 8° ha vinto 10/4, perdendo solamente la semifinale 5/4 contro chi ha vinto la manifestazione.

Alla prova hanno anche partecipato BRAGATO LETIZIA nella categoria giovanissime, che si è classificata 45° su 110 partecipanti e CAVALERI MARSON BEATRICE nella categoria allieve che si è classificata 20^ su 102 partecipanti.

Nelle foto:

– BRUZZONE ENEA CON IL MAESTRO NASONI SERGI;

– BRUZZONE ENEA CON LUISA MILANOLI CAMPIONESSA A SQUADRE CON VITTORIE A LIVELLO ITALIANO E INTERNAZIONALE;

– BRUZZONE ENEA;

– CAVALERI MARSON BEATRICE;

– BRAGATO LETIZIA.