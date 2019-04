Scegliere bene il gestore di energia per una buona garanzia di risparmio

L’obiettivo di ogni utente che usufruisce di servizi di energia è quello di risparmiare ottenendo un servizio di qualità; lo scopo dei fornitori e delle aziende, invece, è sicuramente quello di avere una grande cura dei propri clienti garantendo correttezza e trasparente oltre che un servizio di ottima risoluzione in base alle esigenze del fruitore. Molte aziende, come Iren Luce Gas, operano controlli costanti e puntuali durante il processo di attivazione di una nuova fornitura per dare garanzia di prodotto. Non è sempre facile scegliere un fornitore e una tariffa luce e gas conveniente, anche il semplice confronto tra i pezzi è un’attività complessa eppure molti servizi seguono il proprio andamento passo dopo passo garantendo sicurezza di idee.

Quando si sceglie un fornitore, il passo successivo è quello della sottoscrizione dell’offerta: le variabili di sottoscrizioni sono diverse anche in base a come sia stato sottoscritto il contratto. Se questo è stato fatto via telefono allora il Cliente riceverà una copia via e-mail, tramite sms o in formato cartaceo, dovendo poi confermare l’effettivo interesse per l’offerta accettata durante la telefonata. Alcuni contratti, invece, vengono stipulati ormai direttamente online: attraverso l’attivazione della fornitura tramite un click sul link che l’azienda invia attraverso sms o posta elettronica, il cliente conferma la volontà di procedere con l’attuazione del contratto.

Prima di arrivare al contratto, il passo più difficile è sicuramente la scelta della compagnia luce e gas più conveniente; i fattori di scelta dipendono anche dalle esigenze e dalle abitudini di consumo del cliente steso. Ma è importante essere informati su tutte le componenti di valutazione che implicano la scelta, tra cui i costi del Smc e del kWh ad esempio: il prezzo della luce e del gas è il discriminante tra un fornitore molto o meno caro. Come ritrovare questi dati? Per quanto riguarda il prezzo della luce si trova tra le spese di materia energia, mentre quello del gas è tra le spese di materia prima. Questi sono gli unici fattori di valutazione, in quanto cambiano di gestore in gestore, a differenza degli oneri per il trasporto e della gestione del contatore, e gli oneri di sistema che sono, invece, gestiti dall’Autorità dell’Energia (ARERA) e quindi non mutano tra i fornitori.

Anche la qualità del servizio clienti è una componente da tenere sotto controllo: chiedere informazioni per i servizi significa essere consapevole del servizio che ci verrà offerto. Che sia semplicemente per chiedere informazioni o che sia per effettuare operazione di cambio fornitura, o volture, internet e le piattaforme online di ogni fornitore permette di attuare servizi self-care: ogni cliente può gestire la sua fornitura o effettuare richieste sia attraverso l’area personale che con le App che oggi sono sempre più complete. Un’attenta valutazione del sito a volte è sufficiente, ma è necessario risolvere ogni dubbio prima di scegliere la propria tariffa: i call center o l’incontro con un gestore può aiutare. In tutti i casi i gestori offrono servizi e offerte di concorrenza, con il passaggio al mercato libero l’aggiornamento è costante: informarsi per scegliere bene.