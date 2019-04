Scajola al CianghePoint e i Buio Pesto in concerto: prosegue la campagna elettorale di AlbengaVince

Albenga. “Saranno due giorni intensi per AlbengaVince con Gero Calleri. Si comincia domani, martedì 23 aprile, alle 21 al CianghePoint, in Via Carloforte 17, dove l’assessore regionale Marco Scajola relazionerà sullo stato dell’iter di approvazione del Puc e parlerà della nuova legge sulla rigenerazione urbana, uno dei punti principali del nostro programma. L’incontro è aperto a tutti, a chi sa già di votarci, agli indecisi, a chi non ci voterà, ma è interessato ad approfondire un argomento importante per il futuro di Albenga e della Liguria”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale insieme a Ginetta Perrone, Consigliere comunale di Forza Italia presentano i prossimi appuntamenti elettorali in programma.

“Mercoledì 24 aprile, sempre alle 21, ma questa volta in Piazza del Popolo, (Auditorium San Carlo in caso di pioggia) siete tutti invitati al concerto dei Buio Pesto, durante il quale presenteremo la lista di AlbengaVince” proseguono Ciangherotti e Perrone.

“Un momento di musica, festa, convivialità perchè vogliamo ridare gioia e fiducia ad Albenga, vogliamo spazzare vie le nubi che per cinque anni di governo di centrosinistra hanno fatto vivere nell’ombra una città che, invece, ha potenzialità ed energie per affrontare il futuro e lo sviluppo economico e sociale. Con noi Albenga conta se con noi Albengavince. Vi aspettiamo” concludono i due consiglieri comunali di Forza Italia.