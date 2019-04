Savona. Dopo la panchina rossa contro la violenza sulle donne, questa mattina è stata inaugurata una nuova panchina che porta con sé un messaggio che non passerà inosservato.

È di un giallo acceso, infatti, la seduta installata oggi su iniziativa del Comune di Savona e dell’Asl 2 Savonese (Dipartimento Salute Mentale e Centro Giovani), per dire “no” alla violenza causata da bullismo e cyberbullismo.

Foto 2 di 2



“Rispett-ami. Rispetta l’altro, ama te stesso” è il nome del progetto promosso, che, con il passare del tempo, continuerà a tenere vivo il proprio impegno a diffondere la cultura del rispetto.

La panchina simbolo è stata posizionata tra il Duomo e le scuole Colombo-Pertini di Savona, in un’area molto frequentata da bambini e ragazzi, non soltanto delle scuole elementari e medie, ma anche del liceo, considerando la vicinanza con il Liceo Classico Chiabrera-Martini.

Come sostiene il sindaco Ilaria Caprioglio, sempre attiva per promuovere la diversità come valore, e nei confronti di tematiche così sensibili, quella gialla oggi inaugurata è “una panchina dove incontrarsi, scherzare, stare insieme rispettandosi. Perché le differenze arricchiscono e non devono spaventare”.