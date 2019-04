Savona, una nitticora ferita soccorsa dai volontari di Enpa

Savona. Un bellissima nitticora, con una brutta ferita ad un’ala, è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali a Castel Sant’Agata, una zona boscosa sulle alture di Savona.

Il volatile viene curato presso la sede Enpa di Savona ma si teme che non riuscirà più a volare; si sta anche cercando di capire la causa della ferita, forse dovuta all’impatto con un ostacolo o alla fucilata di un bracconiere.

“La specie è diffusa in ogni parte del mondo (eccetto l‘Australia) ma in numeri limitati; vive in zone fluviali, soprattutto garzaie e risaie, dove nidifica sugli alberi (come gli aironi) e caccia pesci, rettili ed anfibi; a differenza di molte altre specie animali, che per i cambiamenti climatici espandono verso nord i loro areali, è in calo numerico dovuto alla siccità, oltre alle modifiche nella coltivazione del riso”.