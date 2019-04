Savona. Ricerche in corso a Cimavalle per via di una segnalazione giunta ai vigili del fuoco secondo cui due persone sarebbero cadute nel fiume.

Un uomo ha chiamato il 112 riferendo di aver visto due persone cadere nel fiume ed essere portate via dall’acqua all’altezza della cava Germano a Cimavalle.

Foto 2 di 2



Al momento i vigili del fuoco stanno organizzando le ricerche.

Aggiornamenti in corso