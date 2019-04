Savona. Due assioli, piccoli uccelli rapaci con abitudini notturne, sono andati a sbattere contro altrettante vetrate nello stesso giorno a Savona.

Il primo è finito tra lo stupore dei passanti contro i vetri di una pizzeria di piazza Mameli, il secondo si è infilato in un supermercato delle Officine di via Stalingrado, stramazzando contro una vetrata interna. Entrambi sono stati soccorsi dai volontari della Protezione Animali che, al termine delle cure, li rimetteranno in libertà, non avendo riportato lesioni.

“E’ probabile che fossero in migrazione notturna e che, attirati dalle luci della città, si fossero posati per riposarsi e, nella sosta durante il giorno, siano stati disturbati da qualcosa o qualcuno che li ha fatti fuggire” spiegano dall’Enpa.