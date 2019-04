Savona. All’interno del Museo della Ceramica, oggi è stato presentato il nuovo progetto interdisciplinare che coniuga entomologia, arte contemporanea, tradizione ceramica e ricerca tecnologica.

La novità annunciata prende il nome di “Connessioni in ceramica: dalle vespe vasaie alla stampa 3D”, e prende avvio dall’opera del ceramista Jorge Hernandez dal titolo “Nido di Vespa”, per poi passare all’installazione dei veri e propri nidi, accompagnata dall’opera video dell’artista Simonetta Fadda, “Sono Vespa”.

La mostra parte dall’osservazione dei caratteristici nidi di argilla, realizzati naturalmente dalle vespe vasaie e da quelle muratrici, per concludersi con l’analisi delle potenzialità delle moderne stampanti 3D. Il tutto per coinvolgere il pubblico, non soltanto giovane, in un percorso storico teso alla scoperta di come il mondo si stia evolvendo e di come l’uomo si sia ispirato nel tempo alla natura.

Grazie alla partecipazione di artisti, entomologi, ceramisti e tecnici informatici internazionali, il Museo savonese della Ceramica inaugura così il nuovo laboratorio Must.

“Si parte dalla natura, si passa attraverso artigianato, arte contemporanea e scienza, per arrivare a una tecnologia che imita la natura attraverso i codici informatici. Abbattendo le barriere esistenti tra diversi ambiti di studio questo progetto ha anche lo scopo di raggiungere pubblici trasversali e diversificati”.

Infine, Must mette anche a disposizione corsi avanzati e per principianti, momenti di studio e ricerca, incontri in cui condividere l’esperienza dei ceramisti del savonese, ma anche il know-how di ingegneri e designer sulle più attuali tecnologie.