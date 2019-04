Savona, nuova tariffa dei premi di assicurazione Inail: incontro informativo all’Uisv

Savona. La nuova tariffa dei premi di assicurazione Inail. Per illustrarla la sede Inail di Savona ha organizzato un incontro con le imprese, le associazioni, gli ordini professionali e gli enti locali della provincia che si terrà il 16 aprile, alle ore 9.30, presso l’Unione Industriali di Savona, in via Gramsci 10.

“La legge di Bilancio 2019 ha introdotto significative novità anche per Inail: una di queste riguarda l’approvazione della revisione delle tariffe dei premi per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali che dal 1° gennaio 2019 va a sostituire quelle previste dal DM 12/12/2000, fino ad oggi mai aggiornate. La revisione riguarda in particolare: l’aggiornamento del nomenclatore che è più aderente agli attuali fattori di rischio e che prevede una riduzione delle voci con caratterizzazione delle

singole gestioni; un nuovo sistema di oscillazione per andamento infortunistico basato sulla gravità degli eventi lesivi, introduzione del concetto di “significatività” della

voce; invarianza per quelle voci di tariffa che hanno fatto registrare un incremento

di tasso rispetto alla tariffa precedente; sostituzione dell’oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività (ex OT20) con possibilità di accesso al bonus/malus oppure allo sconto per prevenzione; ed eliminazione della tariffa silicosi – asbestosi”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi.html