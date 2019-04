Savona. Per anni snobbata dal mondo della ristorazione franchising, quella tipica delle grandi città, nei prossimi mesi Savona vedrà l’arrivo di un paio di “gustose” novità, che andranno ad aggiungersi ai punti vendita di due delle più conosciute insegne del mondo dei fast-food, sbarcate negli anni scorsi.

Il gruppo Cigierre, già presente sotto la Torretta con l’insegna Old Wild West, è pronto a raddoppiare con il format del food mitteleuropeo di Wiener Haus, già presente in Liguria nel centro commerciale della Fiumara di Genova.

Non è ancora chiaro dove aprirà il nuovo ristorante, ma le selezioni sono già avviate e gli annunci sono presenti sui principali siti delle interinali presenti in zona.

A breve accenderà i fornelli anche Mucca Pazza: troverà spazio all’interno del centro commerciale “Le Officine”, location che si sta trasformando nella più grande food-court della Riviera Ligure.

La novità forse più attesa, però, è lo sbarco dei corrieri di Deliveroo ed è certo che questa sarà una vera e propria rivoluzione culinaria nel capoluogo savonese.

Non è ancora chiaro se i rider saranno solo dotati di biciclette o anche di scooter elettrici , così come avviene a Milano e nel resto d’Europa, ma è chiaro che questo servizio porterà sicuramente la possibilità di gustare a casa i piatti di numerosi ristoranti savonesi e non solo.