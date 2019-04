La Provincia approva il Rendiconto della gestione 2018: avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro

Savona. “Nella seduta del Consiglio provinciale di oggi (16 aprile 2019) è stato approvato all’unanimità il Rendiconto della gestione esercizio 2018 con il quale si evidenzia un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro, un traguardo importante per l’equilibrio contabile del nostro ente”

È questo quanto dichiarato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri in merito all’approvazione all’unanimità del Rendiconto della gestione esercizio 2018.

“Al via anche la variazione di bilancio che ha inserito le risorse assegnate dal Fondo Strategico Regionale (FSR) per 1 milione e 551 mila euro e della Protezione Civile per 500 mila euro, – ha proseguito. – L’esecutività immediata ci consentirà risorse disponibili importanti da utilizzare nella programmazione 2019 soddisfando da una parte interventi di emergenza e dall’altra progettualità in divenire”.

“I primi interventi riguarderanno la sicurezza dei plessi scolastici provinciali e la viabilità, senza dimenticare le competenze ambientali, ciclo dei rifiuti, delle acque e della depurazione. Con gli uffici stiamo lavorando ad una definizione delle priorità per destinare al meglio fondi strategici per il nostro territorio”.

“L’approvazione del Rendiconto 2018 ci consente quella fondamentale stabilità finanziaria per lo svolgimento, in tranquillità, di tutte le attività e la realizzazione di lavori per il futuro. Un risultato, mi permetto di sottolineare, non scontato conseguito grazie ad un lavoro costante di una Provincia che, nonostante tagli e difficoltà, vuole riaffermare il proprio ruolo a vantaggio della collettività”, ha concluso Olivieri.