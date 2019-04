Savona, la fiaccolata del 25 Aprile in via San Lorenzo: le associazioni ascoltate in Prefettura

Savona. E’ stata al centro della riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica tenutasi questa mattina la tradizionale fiaccolata che si tiene a Savona il 24 aprile, alla vigilia della Festa della Liberazione.

Una manifestazione che, come noto, nel suo percorso tradizionale passa in via San Lorenzo, proprio dove di recente ha aperto la propria sede CasaPound: una coesistenza che preoccupa non poco le istituzioni, tanto che la Prefettura ha già deciso di deviare il corteo su un tragitto alternativo.

Le associazioni che danno vita alla fiaccolata, tuttavia, chiedono che venga rispettata la “tradizione” e dunque che il corteo possa transitare per via San Lorenzo.

Nel corso della riunione di questa mattina state ascoltate le istanze formulate dalle associazioni: “Sulla scorta di tali elementi e di quanto è emerso successivamente al tavolo – conferma il sindaco Ilaria Caprioglio – il prefetto Antonio Cananà prenderà una decisione che sarà sicuramente improntata alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini”.