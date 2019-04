Savona, i residenti di via Da Vinci scrivono al Comune: “Topi, degrado e senza-tetto negli ex Bagni La Playa”

Savona. Degrado, topi, presenza di senza tetto. Sono questi alcuni dei problemi che, a detta dei residenti della zona, affliggono gli ex Bagni La Playa di via Nizza a Savona.

In una lettera inviata al sindaco Ilaria Caprioglio, agli assessori, al presidente del consiglio comunale e alle associazioni della città, il comitato dei residenti di via Leonardo Da Vinci sostengono che la zona è “degradata, pericolosa igienicamente (per la presenza di topi) e luogo di sosta per barboni”.

“Siamo certi – proseguono gli autori della missiva – che vorrete intervenire per una radicale messa in sicurezza e pulizia prima della imminente stagione balneare. La zona da ripulire è parte di proprietà privata e parte area demaniale”.

“Nel mese di ottobre avevamo presentato alla attenzione di Comune di Savona ed Ente Porto una raccolta firme (circa 200) per la sistemazione dell’area. Da allora, a parte la mareggiata di fine ottobre, tutto è rimasto inascoltato”.