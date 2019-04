Savona, Enpa scende in campo per aiutare i gatti in difficoltà

Savona. Domani, sabato 20 aprile, vigilia di Pasqua, i volontari della Protezione Animali si faranno in due per aiutare i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada ed i proprietari di cani indigenti che nessun altro aiuta.

Saranno all’angolo del volontariato del centro commerciale Il Gabbiano di corso Ricci a Savona; dalle 9 alle 19 chiederanno ai visitatori del supermercato Ipercoop di comprare anche qualche scatoletta di carne, da depositare nel carrello dell’Enpa; tutto il cibo raccolto verrà poi distribuito per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi.

“Il periodo pasquale è un momento ancora più funesto per il mondo animale, in cui vengono macellati circa 2 milioni di animali, tra cui 700.000 agnelli; e l’Enpa esporrà cartoline contro il loro consumo e alternative vegetariane, soprattutto per coloro che non hanno mai provato a informarsi sulle condizioni degli animali negli allevamenti e sulle modalità di trasporto e macellazione; mentre sul profilo facebook (Enpa Savona) viene proposta ogni giorno, da inizio settimana, una ricetta gustosa ed amica di ogni essere vivente e senziente; sarà inoltre possibile avere, con una offerta minima, uova di cioccolato fondente da 800 grammi e deliziosi coniglietti in tessuto contenenti ovetti anch’essi in cioccolato fondente, nonché simpatici gadget (portachiavi, magliette, etc.), il cui ricavato servirà per pagare parcelle veterinarie, medicinali e mangimi per gli animali che Enpa raccoglie e cura al posto degli enti pubblici, a cui le leggi affidano tale compito” afferma l’associazione animalista.

La raccolta di scatolette per gatti e cani bisognosi continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.