Savona. Brusco risveglio questa mattina per gli abitanti di corso Vittorio Veneto nella zona dei Serenella. Durante la notte infatti l’isola ecologica all’incrocio con via Delle Maone è stata totalmente devastata.

Le immagini mostrano i cassonetti a terra, in qualche caso anche ad alcuni metri di distanza dalla loro collocazione originaria. Danneggiate anche le auto nelle immediate vicinanze: una in particolare, una Lancia, ha riportato pesanti danni al muso, totalmente sfondato.

Foto 3 di 3





Non sono chiare al momento le cause. Due le ipotesi: il maltempo, magari una raffica di vento nella notte che ha rovesciato e sparpagliato i cassonetti, o più probabilmente un incidente, una vettura che ha prima centrato i cassonetti e poi si è allontanata. Le indagini sono affidate ai carabinieri.