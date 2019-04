Savona, continua l’impegno di Fridays For Future: venerdì lezioni in piazza Sisto, sabato passeggiata a Finale

Savona. Prosegue a Savona il percorso iniziato il 15 marzo con la prima Marcia per il Clima nell’ambito di Fridays For Future. Gli organizzatori hanno messo in calendario ogni settimana vari eventi, coinvolgendo molte associazioni e realtà presenti sul territorio.

“Ogni venerdì dalle 17 alle 18 siamo in Piazza Sisto – spiegano – con delle lezioni in piazza, ogni settimana su una tematica diversa, per sensibilizzare a scelte di vita personali e sociali alternative e sostenibili”. Questo venerdì alle 18 alla libreria Ubik rappresentanti del WWF, Italia Nostra e FFF Savona spiegheranno la Legge Regionale sui Parchi.

Sabato poi, a partire dalle ore 15, passeggiata da Varigotti (con partenza dal Sentiero del Pellegrino) con WWF, Cai, Legambiente, Italia Nostra, FFF Savona, CEA e Finale Natura.

Martedì 9 gli attivisti di FFF saranno invece nuovamente in Regione alle ore 10 per contrastare il ddl regionale 210 sull’abolizione del parco di Finale e più di 40 aree protette.

“Sappiamo tutti che le cose stanno cambiando velocemente ed in modo radicale – spiegano – gli animali si estinguono, nel mare ci sono quasi più bottiglie di plastica che pesci, tra poco non ci sarà più aria pulita da respirare ed acqua da bere. Viviamo in una società sempre più individualista che venera il successo personale alimentando la competizione a scapito della cooperazione. La nostra forza deve essere invece la collaborazione tra individui e tra associazioni. Vogliamo diventare il vento che cambia la direzione. Chiediamo ai savonesi di partecipare ai nostri eventi: se saremo tutti insieme, come gocce nel mare, riusciremo a salvare la nostra Terra”.