Savona celebra la Festa della Polizia, cerimonia al Terminal Crociere

A Savona il 167° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, sarà celebrato domani, 10 aprile, alle ore 11.00, presso il Terminal Crociere – Calata delle Vele/Terminal Est.

La giornata inizierà alle ore 9:00 presso il Monumento ai Caduti, nel cortile della Questura, alla presenza del Prefetto e Questore: saranno resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una Corona d’Alloro.

Un “Picchetto in Armi” renderà gli onori previsti dal cerimoniale ed alla presenza del Prefetto e delle massime autorità civili e militari, verrà data lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia.

Prenderà, quindi, la parola il Questore Giannina Roatta, per un indirizzo di saluto ai partecipanti, al termine del quale saranno consegnati i riconoscimenti per meriti di servizio conferiti agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di Polizia Giudiziaria ed in attività di soccorso.