Savona, autista positivo all’alcol test: la polizia stradale ferma il pullman dei bambini delle De Amicis

Savona. Il conducente di un pullman che avrebbe dovuto portare in gita scolastica alcuni bambini delle elementari è stato fermato dalla polizia stradale di Savona e trovato positivo all’alcol test. E’ successo questa mattina.

Dopo quanto accaduto a San Donato Milanese (il caso dell’autista di scuolabus che ha preso in ostaggio i bambini e ha dato fuoco al mezzo) da Roma è arrivata l’indicazione di intensificare i controlli sugli autisti dei pullman. Un “giro di vite” che ha portato questa mattina gli agenti della polizia stradale di Savona a fermare e controllare un pullman che stava per portare a Cuneo in gita scolastica i bambini di due classi della scuola elementare De Amicis di Savona (viaggi di questo tipo vengono comunicati dalle scuole alle forze dell’ordine nell’ambito di un protocollo tra polizia e Ministero).

Gli agenti si sono prima concentrati sulla parte meccanica, poi hanno controllato il conducente, un italiano, che è risultato leggermente positivo all’alcol test: 0,34, un valore consentito per un normale guidatore ma non per un autista professionale (il tasso deve essere a zero). L’uomo è stato sanzionato ed ora sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia stradale.

I bambini e gli insegnanti, invece, hanno dovuto attendere in classe l’arrivo di un bus sostitutivo per poi partire regolarmente.