Savona. La denuncia è arrivata sulla pagina Facebook, anche per cercare possibili testimoni che abbiano visto qualcosa o notato qualcuno.

Ieri sera, intorno alle 19:00, si è consumato un vero e proprio atto vandalico contro la “Bottega della Solidarietà” a Savona: prese di mira, infatti, le vetrine della sede di via Manzoni, letteralmente spaccate probabilmente da un oggetto contundente.

Foto 2 di 2



La cooperativa sociale savonese è una organizzazione no profit che dal 1993 è impegnata nella diffusione del commercio equo, del consumo critico e dell’educazione alla mondialità.

Le vetrine non sono state sfondate, per fortuna, tuttavia il danno resta: tra l’altro l’episodio è successo in pieno giorno e in pieno centro. “Qualcuno ha visto chi ci ha fatto questo?” è scritto sulla pagina Facebook dell’organizzazione, nella speranza che qualcuno possa fornire indicazioni ed elementi utili nella ricerca dei responsabili del gesto.

La “Bottega della Solidarietà” è pronta a fare denuncia alle forze dell’ordine: resta da capire i motivi dell’atto vandalico, se una “bravata” insana oppure se dietro al danneggiamento vi siano altre motivazioni.

Un aiuto potrebbe avere anche delle telecamere della zona.