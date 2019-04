Savona, all’ospedale San Paolo un corso sul tema del fine vita

Savona. Sabato 13 aprile dalle 9.30 alle 13.45 nell’aula magna dell’ospedale San Paolo a Savona, la pastorale sanitaria della diocesi di Savona-Noli, assieme a quella della Regione ecclesiastica ligure e al Cespi (Centro studi professioni sanitarie), promuove “La vita fragile e il coraggio della cura” corso di formazione per il personale sanitario, con quattro crediti gratuiti di educazione medica continua, sul tema del fine vita.

Destinatari dell’iniziativa tutte le professioni sanitarie con rilascio di crediti relativi alla frequentazione, operatori di pastorale sanitaria presenti nelle diocesi, volontari e responsabili delle associazioni ecclesiali e non che si occupano di cura ed assistenza ai malati.

Contenuti del corso obiettivi formativi di sistema su etica, bioetica e deontologia. I relatori saranno la professoressa Maria Grazia Marciani (Università Tor Vergata) per gli aspetti medici, l’avvocato Gianluca Gandalini per gli aspetti legali, il direttore dell’ufficio nazionale Cei di pastorale della salute don Massimo Angelelli per gli aspetti etici. All’iscrizione sarà richiesto di fornire nome e cognome, codice fiscale e professione (evento ECM numero 258390 /2 – 4 crediti ECM).

Per l’iscrizione scrivere all’indirizzo segreteria.vescovo@diocesisavona.it oppure chiamare il numero 340.3773158.