Savona, al Gabbiano un incontro su “Il male oscuro: depressione. Sintomi, cause, cura e prevenzione”

Savona. Nell’ambito del programma di attività sociali “Corsi & Percorsi” dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria, la Sezione Soci di Savona organizza un incontro pubblico dal titolo “Il male oscuro: depressione. Sintomi, cause, cura e prevenzione”, a cura di Fabio Bandini, primario del reparto di neurologia dell’ospedale San Paolo di Savona.

L’iniziativa si terrà mercoledì 10 aprile alle 16.30 nella Sala Punto d’incontro Coop del centro commerciale “Il Gabbiano” di Savona, al piano 4 di via Baracca 1r.

L’iniziativa rientra tra le azioni che la Cooperativa promuove per diffondere la cultura della prevenzione, proponendo incontri pubblici informativi per favorire l’adozione di sane abitudini alimentari e corretti stili di vita.

La depressione è una malattia invalidante che coinvolge spesso sia la sfera affettiva che cognitiva della persona, influendo negativamente sulla sua vita familiare, lavorativa, sullo studio, sulle abitudini alimentari e sulla salute fisica, con un forte impatto sulla qualità della vita di chi ne è afflitto e della sua famiglia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce oltre 300 milioni di persone nel mondo. Per questo è importante conoscerne meglio le cause, imparare a riconoscerne i sintomi e mettere in atto strategie di prevenzione e cura.

L’incontro si concluderà con un rinfresco; l’ingresso è libero e gratuito.