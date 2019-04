Savona, aggressione alla moglie: arrestato 38enne

Savona. Lesioni e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Sono le accuse delle quali deve rispondere un cittadino di origine marocchina, di 38 anni, che ieri mattina è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Fiorenza Giorgi (che proprio ieri aveva lanciato un appello alle vittime di violenza).

Secondo quanto accertato dalla polizia, una settimana fa la donna era stata aggredita dal compagno ed aveva denunciato l’accaduto. Dalle successive verifiche degli investigatori era emerso che non si trattava di un caso isolato. Di qui la richiesta di misura cautelare avanzata dal pm al gip su segnalazione della squadra mobile.

Al momento l’uomo è quindi in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.