Savona. “Capire esattamente cosa sia successo ieri sera è ancora difficile. Sicuramente abbiamo un testimone oculare, il compagno di una delle due donne scomparse, che le ha visto scivolare nel fiume. Lui ha spiegato che sono state trascinate dentro il tubo di un guado e poi non le ha più viste”. A fare il punto sulle ricerche delle due donne disperse da ieri sera, intorno alle 21, nel torrente Letimbro è il caposquadra dei vigili del fuoco Rocco Bodrato.

“La ricerca – prosegue Bodrato – viene strutturata facendo una prospezione del ruscello, sulle sponde e, per quello che si può visionare, all’interno del fiume. Da questa notte ci sono un centinaio di persone tra vigili del fuoco, personale della croce rossa, soccorso alpino e volontari della protezione civile impegnate nelle ricerche. Hanno operato anche i sommozzatori e abbiamo allertato per raggiungere le zone impervie i droni di ricerca. Arriveranno anche delle squadre specializzate per il soccorso fluviale”.

Nonostante l’impegno e l’imponente spiegamento di forze, purtroppo, finora le ricerche non hanno dato nessun esito. La speranza è che con l’ausilio dei droni e ricontrollando il fiume con la luce le due donne possano essere individuate.

“E’ difficile che siano state trasportate fino al mare, ma non possiamo escludere niente. Stiamo esplorando nuovamente tutto il fiume, lungo circa tre chilometri” conclude Bodrato.

Della ricostruzione di quanto successo si sta occupando la squadra mobile della polizia che ha ascoltato per diverse ore il compagno di una delle due donne, Gino Lucia, 50 anni, la persona che ha dato l’allarme ieri sera.

L’uomo avrebbe spiegato di essere arrivato all’altezza del guado (in zona Castel Sant’Agata) in auto, insieme alla compagna, Ana Luisa Perez Munoz, di 38, e all’amica di lei, una sua connazionale di una cinquantina d’anni, per rincasare. Visto che il fiume era ingrossato a causa delle piogge intense, avrebbe deciso di non attraversarlo in auto, ma di parcheggiarla lungo la strada per poi raggiungere l’abitazione (al di là del Letimbro) a piedi. A quel punto, mentre lui parcheggiava, le due donne avrebbero iniziato ad attraversare il guado e sarebbero scivolate nel torrente.

Quando Lucia è arrivato davanti alla porta di casa ha trovato tutto chiuso e le luci spente. Allora è tornato indietro giusto in tempo per vedere – così avrebbe riferito agli inquirenti – un braccio che spuntava dall’acqua e poi veniva inghiottito dal fiume. Di lì l’immediata chiamata al 112 che ha attivato le ricerche.