Sanità, De Vincenzi “punge” Viale: “Due milioni per il Santa Corona? Buona notizia, le elezioni fanno miracoli”

Pietra Ligure. “Finalmente, dopo 4 anni di cattive, una buona notizia per il Santa Corona. Siamo contenti infatti che siano stati stanziati i soldi per il completamento di un nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Pietra Ligure, fondi costantemente annunciati per 3 anni e mai arrivati prima d’ora. Fortunatamente, ogni tanto, ci sono le elezioni e visto che, questa volta, c’è persino un candidato sindaco della Lega, si è scatena una congiuntura astrale che ha fatto sì che l’assessore alla sanità Sonia Viale (sempre del Carroccio) si decidesse una buona volta a stanziare i tanto attesi finanziamenti”.

Così Luigi De Vincenzi, consigliere regionale e rivale principale di Sara Foscolo alla carica di primo cittadino di Pietra Ligure, commenta lo stanziamento di due milioni di euro da parte della Regione Liguria per i lavori di completamento del nuovo blocco operatorio nel padiglione 18 dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. “Speriamo di non dover attendere una nuova elezione per veder riconosciuto al Santa Corona ciò che gli spetta” ironizza De Vincenzi.

L’intervento, programmato da Asl 2 con il supporto dell’assessorato alla Salute di Regione Liguria e di ALiSa, prevede la fornitura, con la formula cosiddetta “Chiavi in mano”, di un polo endoscopico/chirurgico ambulatoriale costituito da: 2 sale “polivalenti” per endoscopia digestiva/broncoscopia; una sala “polivalente” per endoscopia digestiva/broncoscopia/chirurgia ambulatoriale; locali di preparazione dei pazienti; locale di osservazione/risveglio dei pazienti; locali per il lavaggio/disinfezione/stoccaggio dello strumentario videoendoscopico per endoscopia digestiva/broncoscopia; locali accessori e di servizio.