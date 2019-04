San Filippo Neri, tutte le combinazioni accedono alla finale del campionato italiano

Albenga. Sabato 6 e domenica 7 aprile, ad Arcore, in Lombardia, si è svolta la terza ed ultima prova del campionato italiano di ginnastica acrobatica Fgi L3, L4, L5 e Gold.

Due giornate particolarmente adrenaliche e decisive per l’accesso alla finale. La San Filippo Neri di Albenga è l’unica squadra ligure che riesce a guadagnarsi l’accesso alla finale nazionale, in programma domenica 12 maggio a Torino, con tutte le combinazioni presentate in gara.

Per la categoria L3 Open salgono sul podio la coppia femminile Sidjola Licencj e Sara Lettieri e il trio femminile Michela Cambareri, Sara Lettieri e Alice Racca.

Per la categoria L5 Open potano a casa la terza medaglia d’oro del campionato Nicole Calì e Carlotta Casonato.

Per la categoria L3 Silver accedono alla finale il trio femminile composto da Carlotta Garrone, Viola Carparelli e Sidjola Licencj con un quarto posto e il duo femminile Alessia Morro e Alice Racca con un quinto posto in classifica.

Terminate queste due giornate così emozionanti, alle ragazze della San Filippo Neri di Albenga non resta che immergersi nei duri allenamenti per la corsa verso il titolo di campionesse italiane. Il presidente Giusy Mingoia, la coach Sandy Giunta e la coreografa Annina Busè si sono dette molto felici che tutte le ragazze abbiano raggiunto il proprio obbiettivo e attendono con ansia la sfida finale.