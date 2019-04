Samuele Riberto: il titolo italiano di tiro con l’arco nudo a squadre è qui

Savona. Un titolo italiano di tiro con l’arco nudo a squadre è giunto a Savona: è quello di Samuele Riberto, che ha conquistato il tricolore congli Arcieri Fivizzano.

Savonese d’adozione, cresciuto anche sportivamente nel Tigullio, ora vive e lavora sotto la Torretta, amando la nuova città. E proprio a Savona ha preparato la gara che gli ha consegnato il titolo. “Mi alleno insieme agli Arcieri cinque stelle, grazie alla loro ospitalità – racconta – mi danno gli spazi e non posso che ringraziarli”.

Lo sbarco nell’arco nudo arriva nel 2008: “la passione per il tiro con l’arco l’ho coltivata per cercare tranquillità e pace con me stesso – spiega Riberto – è una disciplina molto mentale, quasi una filosofia“.

“Sono aggregato come discontinuo dei Vigili del fuoco – spiega a Ivg.it – e sono arrivato agli Arcieri Fivizzano passando proprio attraverso il loro Gruppo sportivo“. “Una bella realtà – aggiunge Riberto – è il Gruppo sportivo Vigili del guoco Gasparri e ha sede ad Arezzo. Un onore far parte di loro”.

Il titolo italino ha una dedica: “vorrei ricordare un amico arciere di Imperia, scomparso qualche anno fa, “Il Gufo“, e mi ero ripromesso di regalargli la mia prima medaglia importante”

Poi il futuro. “Ora ho cambiato tipologia di tiro, per migliorare ancora lo stile – conclude Riberto – e vorrei dedicarmi all’hunter field, gare all’aperto”. Per un esperto di sicurezza, legato sportivamente ai Vigili del fuoco, un segnale ben più che sportivo

Riberto spende anche qualche parola sulla realtà del tiro con l’arco a Savona: “è un bel movimento, ci sono due società: i Granatiere e i Cinque stelle. E l’anno scorso proprio i Granatiere hanno organizzato la Coppa delle regioni, quest’anno a Finale Ligure ci saranno i campionati italiani 3D”. Frasi importanti dette da un titolato nazionale, che fanno ben sperare per lo sviluppo sportivo di Savona e della sua provincia.