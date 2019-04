Pietra Ligure. Lunedì 22 aprile torna la Chicchiricchì Run di Pasquetta, il famoso allenamento di gruppo targato ASD RunRivieraRun, che dal 2014 intrattiene i podisti in occasione delle principali festività. L’evento si terrà a Pietra Ligure, con partenza alle ore 8.00 da piazza san Nicolò, la piazza centrale di Pietra Ligure.

Il ritrovo e la registrazione sono previsti dalle ore 7.00 presso lo stand che sarà allestito in piazza san Nicolò, a Pietra Ligure. Poi la partenza.

I podisti ed i camminatori saranno accompagnati da Pietra Ligure a Loano, esattamente in Marina di Loano, dagli Angel, i volontari della ASD RunRivieraRun. Il percorso sarà di 8 km circa per i runner e 6 km circa per i walker.

La partecipazione è gratuita, con offerta libera a favore del progetto sociale ASD RunRivieraRun “Socializzazione e Benessere”. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini, e ripropone la filosofia della Chicchiricchì Run, un allenamento senza l’assillo del cronometro e delle classifiche, dove lo stare insieme e divertirsi diventano la mission attraverso la condivisione con gli All Blacks e i camminatori della WalkRivieraWalk.

Non trattandosi di una gara non ci sono tempi massimi, pertanto chiunque può correre o camminare a seconda delle diverse andature. Al termine della corsa ci saranno un ristoro offerto dalla RunRivieraRun ed estrazioni di omaggi per tutti i partecipanti.

La Chicchiricchì Run é un evento Asd RunRivieraRun, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e l’associazione Amici della cardiologia Santa Corona.

Per informazioni e prenotazioni è sufficiente telefonare allo 019.6898607 o scrivere a info@runrivierarun.it.