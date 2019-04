Rocciatore ferito a Calice Ligure, soccorso da vigili del fuoco e soccorso alpino

Calice Ligure. Una caduta e la sospetta frattura di una caviglia, con la conseguente impossibilità a muoversi: è ancora in atto l’intervento di soccorso per un rocciatore rimasto ferito a Calice Ligure, sulla Falesia Rocca di Perti.

L’allarme è scattato poco prima delle 14: sul posto stanno operando personale sanitario, 118, vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino. Nonostante la zona particolarmente impervia la persona ferita è stata calata e messa in sicurezza da due ragazzi in forze al soccorso alpino che si trovavano sul luogo per una arrampicata. In seguito si è provveduto al trasporto fino all’ambulanza.

Il rocciatore si trovava in compagnia di altri amici per una scalata: sono stati loro a chiamare i soccorsi. Le condizioni del rocciatore non destano particolare preoccupazione.

Per lui è già stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.