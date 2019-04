Restyling a Calvisio: nuovi marciapiedi, asfalti e luci a led

Finale Ligure. A partire dalla prossima settimana inizieranno dei lavori alla fognatura di via Calvisio e si potranno verificare disagi alla viabilità per utilizzo di movieri e semafori.

“L’Amministrazione ha messo in preventivo asfalti e nuova illuminazione per circa 180 mila euro” commenta l’Assessore Andrea Guzzi che aggiunge: “prima di questo abbiamo quindi chiesto al Consorzio di Savona di intervenire sui sottoservizi che da tempo creano saltuari sversamenti fognari lungo Via Calvisio”.

Il primo cittadino Ugo Frascherelli spiega: “Siamo molto orgogliosi di questi interventi. Anche questa frazione è stata interessata da parte dell’Amministrazione da numerosi investimenti: Piazza Inegagge , nuovi marciapiedi , asfalti e luci al led”.