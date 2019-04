Regione, la petizione per “Salvare le aree protette e i parchi della Liguria” sfonda quota 4mila firme

Regione. “Grazie soprattutto alla condivisione del profilo facebook della Protezione Animali nazionale è stato superato oggi il numero di 4mila firmatari della petizione sul portale change.org”.

A farlo sapere è stata la Protezione Animali savonese, promotrice della petizione per “Salvare le aree protette e i parchi della Liguria” e che cozza contro il disegno di legge regionale, promosso dalla giunta di centrodestra Toti, in discussione finale in consiglio regionale domani 9 aprile, che prevede di “eliminare 42 aree protette della provincia di Savona, abbandonare l’istituzione del parco del Finalese e negare al comune di Urbe l‘ingresso nel paro del Beigua”.

“I volontari, – hanno proseguito da Enpa Savona, – sempre troppo pochi rispetto agli impegni che devono portare avanti giornalmente sempre da soli, domani non potranno essere presenti in consiglio regionale, in via Fieschi 15 a Genova, a manifestare la loro opposizione alla legge che verrà messa ai voti; ma invitano vivamente tutti coloro che possono a farlo”.

“Anche ieri, durante la marcia di protesta organizzata a Varigotti, non hanno potuto partecipare ma sono comunque venuti a Finale, come quasi tutti i giorni, a recuperare soggetti di fauna selvatica ferita o in difficoltà, unica associazione a garantire questo importante servizio in provincia di Savona; e si rammaricano che gli organizzatori non abbiamo ritenuto doveroso chiedere ad Enpa la disponibilità del logo per sponsorizzare l’iniziativa”, hanno concluso.