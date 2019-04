Savona. Il reddito di cittadinanza a lungo atteso da tanti italiani è finalmente realtà. Ma non per tutti: alcuni, infatti, convinti di poterne beneficiare, si sono visti invece rifiutare la domanda. Accade anche a Savona dove su oltre duemila richieste (2042 nel momento in cui scriviamo) ne sono state rigettate 588: è il 28,8% del totale.

In questi giorni le risposte di Inps stanno arrivando a coloro che hanno fatto richiesta tramite Caf, Poste o direttamente online. E un po’ ovunque in Italia i dati sono simili: mediamente una richiesta su tre non passa. I numeri liguri non fanno eccezione: a Imperia è praticamente identico il numero di domande (2054) ma lievemente migliore il rapporto tra domande accolte (1545) e respinte (509, il 24,78% del totale). A La Spezia invece è minore il numero di richieste mentre ad esser simile al dato savonese è la percentuale di rifiuti (il 28,36%, viste i 1041 “sì” e i 412 “no”). E a Genova? Qui aumentano i numeri (ci sono 5482 domande accolte, 2153 respinte e 86 quelle definite “in evidenza”, cioè che necessitano un approfondimento) ma non il responso finale (con il 27,88% di “no”).

Foto 2 di 2



Stiamo ovviamente di un dato aggiornato “al momento in cui scriviamo” e in costante evoluzione, dato che non ci sono scadenze. In ogni caso la percentuale di non conformità era stata ampiamente prevista dai Caf dei sindacati che si sono occupati di assistere i cittadini e inoltrare le domande.

Qualche protesta l’hanno causata anche gli importi, con molti savonesi che si aspettavano i “fatidici” 780 euro e si sono ritrovati invece sulla card una cifra decisamente inferiore. Anche qui, però. non c’è nessun errore: il reddito di cittadinanza infatti non è uguale per tutti, e i bonus già attivi incidono sulla cifra erogata.