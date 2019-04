Rari Nantes Savona: Under 9 e Under 11 vincono all’Haba Waba di Genova

Savona. Festa giovanile per la Rari Nantes Savona. Si è svolto nello scorso fine settimana nella piscina della Sciorba a Genova il torneo FIN Haba Waba 2019, manifestazione giovanile di pallanuoto dedicata alle formazioni under 11 e under 9. Alla manifestazione hanno partecipato complessivamente quarantaquattro squadre, provenienti da Liguria e Piemonte.

Le due formazioni presentate dalla Carige Rari Nantes Savona hanno vinto entrambi i tornei Under 11 ed Under 9, aggiudicandosi tutti gli incontri in calendario. Per la società savonese due prestazioni di grande rilievo.

Ecco le dichiarazioni dello staff tecnico. L’allenatrice della Rari Under 11, Cinzia Martorana, spiega: “Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto in questi ultimi due anni, che ha portato alla conquista del loro primo trofeo importante, ma anche alla crescita sportiva e personale di questi bambini. Mi auguro sia il primo di tanti successi”.

Molto contenta del risultato anche Mariangela Bertonasco, allenatrice della Rari Under 9: “Ottimo impegno dei ragazzi. Haba Waba organizzato benissimo: quest’anno anche grazie alla presenza degli arbitri che hanno permesso a noi allenatori di lavorare meglio. Complimenti a tutti i miei ragazzi, in particolar modo al nostro portiere che è un piccolo talento, e complimenti anche ai più piccoli che sono stati bravissimi. Un grazie ai genitori che accompagnano sempre i nostri atleti e alla società per il prezioso supporto. Ora pensiamo all’Haba Waba di Lignano, dove speriamo di fare altrettanto bene”.

La composizione delle squadre biancorosse.

Rari Nantes Savona Under 11. Valerio Santoro, Nicolò De Grossi, Mario Ottonello, Tiziano Cappello, Alfonso Blanda, Mark Marsella, Alessandro Mantovani, Marko Furlanetto, Lars Nieuwenhizen, Anthony Buono, Vittorio Giannelli, Alessio Ferrandino. Allenatore Cinzia Martorana.

Rari Nantes Savona Under 9. Alessandro Monguzzi, Tommaso Caruso, Tancredi Arcifa Monassi, Ludovico Rondoni, Angelo Patanè, Jacopo Bianchi, Leone Tacchella, Leonardo Corallo, Tommaso Rolandi. Allenatori Mariangela Bertonasco e Daniela Rossi.