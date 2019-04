Savona. A tre giornate dalla conclusione della stagione regolare, la classifica della Serie A1, nelle posizioni centrali, è così corta che tra la sesta e la dodicesima ci sono solamente 4 punti. Sette squadre che, a seconda di come si comporteranno nel finale di campionato, potrebbero giocare i playout, salvarsi direttamente, oppure addirittura prendere parte ai playoff.

Rari Nantes Savona e Trieste sono in coda a questo gruppetto, rispettivamente con 25 e 24 punti. Oggi si sfidano alla Zanelli in una partita che, pertanto, rappresenta una sorta di spareggio: solamente chi vincerà potrà restare in corsa per evitare gli spareggi salvezza. All’andata prevalsero i giuliani per 5 a 4.

La cronaca. I giocatori, alla presentazione, vengono accompagnati dai bambini del settore giovanile biancorosso di pallanuoto e dalle bambine del sincro. In tribuna pubblico numeroso e bandiere biancorosse: l’entusiasmo è tanto, l’appello della Rari a non mancare è stato raccolto.

La prima palla al centro è di Vuskovic. Ma il primo a finire nel pozzetto è Piombo e Petronio da posizione due punisce la Rari: 0 a 1.

Rocchi ferma Giovanni Bianco e sul cambio di fronte Gogov raddoppia. A 4’39” Lorenzo Bianco carica il braccio e non lascia scampo a Oliva: 1 a 2.

Gli arbitri fischiano più falli in attacco e a 3’08” c’è il time-out ospiti; l’assist di Petronio per Gogov non va a buon fine. In fase offensiva però i biancorossi non arrivano a concludere mentre Soro si esibisce in due parate ravvicinate da applausi.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 1-2

(Parziali:

Carige Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Grossi, Vuskovic, L. Bianco 1, Corio, Piombo, Milakovic, G. Bianco, G. Novara, E. Novara, Colombo, Missiroli. All. Alberto Angelini

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Ferreccio, A. Giorgi, Panerai, Gogov, Turkovic, Vico, Mezzarobba, Spadoni, Rocchi, Persegatti. All. Daniele Bettini

Arbitro: Gianluca Centineo (Palermo) e Giovanni Lo Dico (Capaci)). Delegato Fin: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Usciti per tre falli: nessuno. Superiorità numeriche: .