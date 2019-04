Rally di Sanremo: le modifiche al servizio bus tra il Passo del Ginestro, Testico e Stellanello

Savona. Sabato 13 aprile nel tratto della Sp13 compreso tra il Passo del Ginestro, Testico e Stellanello si correrà una prova del Rally di Sanremo. Per questo motivo la strada sarà chiusa al traffico veicolare e di conseguenza saranno apportate le seguenti modifiche al servizio dei bus di Tpl Linea.

In particolare: tutte le corse della linea 93 sia in andata sia in ritorno non transiteranno nel tratto San Damiano-Testico-Stellanello ed effettueranno partenza e arrivo a Stellanello rispettando gli orari di transito previsti. Inoltre, le corse della linea 92 non raggiungeranno la località di Ginestro ed effettueranno capolinea presso il deposito provinciale posto a circa 500 metri dalla chiesa di Testico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.