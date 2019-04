Raccolta differenziata al 76,80% a Finale, Frascherelli: “Risultato incredibile”

Finale Ligure. “Nell’arco di un mandato il Sindaco Frascherelli ha raggiunto risultati incredibili sulla raccolta differenziata: Finale è passata dal 46% del 2014 ad oltre il 76% del 31/03/2019. Una evoluzione dei sistemi in tutto il territorio comunale, con isole intelligenti ad accesso con tessera nominale, porta a porta condominiali e porta a porta con singolo mastello”. A dirlo è l’assessore comunale Andrea Guzzi.

“L’Amministrazione finalese ha differenziato i sistemi in base alle diverse conformazioni del territorio. Nelle zone centrali di Varigotti, Marina, Pia e Borgo isole ad accesso controllato (molte delle quali rese piu’ belle attraverso foto del territorio finalese), nelle vie meno centrali e nelle frazioni un sistema di porta a porta. Tutte le nuove introduzioni sono state anticipate da pubbliche riunioni di informazione, distribuzione dotazioni e spiegazioni di settore da parte dell’Amministrazione e dei tecnici della Società partecipata Finale Ambiente spa” conclude Guzzi.

“In 4 anni – prosegue il sindaco Ugo Frascherelli – abbiamo portato la raccolta differenziata in tutto il Comune. L’ultima ad essere interessata è stata Pia, sulla quale stiamo ancora fornendo le dotazioni utili alla piena funzionalità. Il passaggio a questa tipologia di servizi di certo inizialmente è mal visto dai cittadini, cambiare le abitudini non piace a nessuno, vi sono di certo lacune anche da parte nostra, e di questo ce ne scusiamo, ma la via è quella giusta, e di certo porterà molte soddisfazioni, in termini ambientali ma anche economici. E la cosa piu’ incredibile che come Amministrazione siamo fieri di aver fatto è l’aver raggiunto risultati di questo tipo in termini di percentuali di rifiuto differenziato con una contestuale riduzione della Tari di circa il 15%. Quindi piu’ differenziata e meno spese per i cittadini, attuando una razionalizzazione delle spese e nuovi contratti con chi recupera i nostri rifiuti differenziati. Anche questo un obiettivo pienamente raggiunto. E siamo solo agli inizi”.