Quiliano, settore paralimpico protagonista al campionato regionale di danza sportiva

Quiliano. Ancora una volta è stato il palasport di Quiliano ad ospitare il campionato regionale di danza sportiva, organizzato come sempre dal Comitato regionale Fids, capitanato dal presidente Antonella Sbragi.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, felice della recente notizia da parte del Cio di essere in lizza per l’inserimento della breakdance alle Olimpiadi Paris 2024 soprattutto con le motivazioni di essere uno sport giovane, seguito a livello mondiale, di sicuro impatto televisivo ed a bassissimo costo (non servono infatti grandi impianti per praticarla), ha voluto terminare la due giorni di competizioni con una simulazione di gara olimpica, con tutti gli atleti in cerchio, compresi i giudici, in un perfetto stile “battle”.

La scelta azzardata del direttore di gara è stata più che vincente, apprezzata, non solo da tutti i ballerini partecipanti, ma anche dal pubblico sugli spalti.

Naturalmente i più di mille partecipanti alla due giorni di competizioni danzanti si sono confrontati nelle varie specialità: dal sincro al modern jazz, dallo show dance al rock acrobatico.

Non è mancato il settore paralimpico della specialità show dance: si sono esibiti atleti wheelchair e non vedenti.

In ambito regionale, nel paralimpico show dance la parte da padrone l’hanno fatta, per quanto riguarda la wheelchair, Chiara Bruzzese ed Enrico Gazzola, con i loro standing partner Davide Romeo e Lorella Brondo, mentre il settore non vedenti è stato appannaggio di Luisella Frumento in coppia con Davide Romeo.

“Sono state due giornate di sport e grande festa – racconta Antonella Sbragi – dove si sono visti giovani e meno giovani accomunati da un’unica grande passione: la danza”.

Nella foto: gli atleti Luisella Frumento, Chiara Bruzzese, Lorella Brondo, Enrico Gazzola, Davide Romeo, il presidente Antonella Sbragi ed il coreografo Edo Pampuro.